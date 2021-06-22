***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul DavetiiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 22.06.2021Genel Kurul Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Ek AçıklamalarŞirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Temmuz 2021 günü saat 15:30 de, Şirket merkezi olan "Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943618BIST