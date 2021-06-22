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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2021 18:16



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Davetii
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.06.2021
Genel Kurul Tarihi 27.07.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Temmuz 2021 günü saat 15:30 de, Şirket merkezi olan "Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943618


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Altın Gr. 494 494 -0,52  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,13  
Gümüş Gr. 7,20 7,20 0,03  
B. Petrol 75,14 75,14 0,33  
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