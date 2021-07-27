***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.07.2021 17:11
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
14:301.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.358
14:308,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
14:3010,1108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0808
14:30494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,64
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KATMR
|3,19
|50.056.371
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.388.687
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.836.488
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|77.307.068
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|41.207.031
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.045.385
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,50
|13.216.042
|% -4,68
|
|METUR
|6,90
|86.737.806
|% -4,56
|
|ERBOS
|131,10
|36.013.236
|% -3,96
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,19
|421.693.962
|% -0,12
|
|PETKM
|5,58
|311.432.686
|% 0,00
|
|THYAO
|12,51
|307.689.281
|% -0,32
|
|EREGL
|18,51
|303.012.529
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,27
|300.091.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|300.091.615
|% 0,00
|
|PETKM
|5,58
|311.432.686
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|421.693.962
|% -0,12
|
|KARSN
|4,00
|189.508.318
|% 1,27
|
|DOHOL
|2,53
|114.374.243
|% -0,78
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5525
|8,5570
|% -0,02
|
|Euro
|10,1069
|10,1108
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,8234
|11,8826
|% -0,18
|
|Frank
|9,3086
|9,3647
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% -0,09
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-0,76
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-16,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|-12,28
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|-5,94
|
|Çeyrek
|791
|809
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,02
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,04
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:42AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 854, 866 adet işlem
-
14:41ETYAT
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 444 adet işlem
-
14:40XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 5, 942.00 milyon TL de
-
14:40GWIND
Yüzde 4.93 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 615, 092 adet işlem
-
14:39RALYH
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 421 adet işlem