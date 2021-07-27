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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2021 17:11



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
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KATMR 3,19 50.056.371 % 10,00  
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KTSKR 18,21 12.836.488 % 9,96  
KARYE 10,75 77.307.068 % 9,92  
IDGYO 2,55 41.207.031 % 9,91  
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14:30 Alış Satış %  
Dolar 8,5525 8,5570 % -0,02  
Euro 10,1069 10,1108 % -0,11  
Sterlin 11,8234 11,8826 % -0,18  
Frank 9,3086 9,3647 % -0,14  
Riyal 2,2733 2,2847 % -0,09  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -0,76  
Altın Gr. 494 495 -0,60  
Cumhuriyet 3.277 3.327 -16,00  
Tam 3.264 3.346 -12,28  
Yarım 1.577 1.619 -5,94  
Çeyrek 791 809 -2,97  
Gümüş.Ons 24,79 24,83 0,11  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,02  
B. Petrol 73,56 73,56 0,04  
Seans Raporu 14:30
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