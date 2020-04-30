***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:27
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841414
BIST
11:43101.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 209,77
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:436,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:437,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:43385,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,84
|Açılış
|: 385,66
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.518.644
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|26.732.076
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|5.581.618
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|12.524.447
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.014.288
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|15.475.115
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|288.093.111
|% 0,56
|
|THYAO
|10,72
|264.105.053
|% 0,94
|
|GARAN
|8,39
|219.741.384
|% -0,24
|
|ASELS
|27,48
|208.099.054
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,40
|155.303.698
|% 2,81
|
|PETKM
|3,62
|288.093.111
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,08
|79.549.248
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|127.954.928
|% -1,08
|
|CEMAS
|1,07
|38.593.902
|% -3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6929
|8,7365
|% 0,60
|
|Frank
|7,1622
|7,2054
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,50
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
|