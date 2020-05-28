***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 11:00
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847159
BIST
10:55105.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 996,41
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:556,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:557,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:55375,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,93
|Açılış
|: 375,27
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.702.372
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.193.766
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|GLBMD
|4,38
|1.261.209
|% 7,62
|
|PENGD
|3,74
|69.623.311
|% 7,47
|
|CMENT
|31,68
|619.050
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.324.108
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.706
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.485.735
|% -9,97
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|PGSUS
|61,60
|392.197.166
|% 4,23
|
|GARAN
|7,67
|258.369.295
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,45
|189.955.633
|% 3,04
|
|ASELS
|30,38
|184.408.515
|% 1,00
|
|THYAO
|13,00
|1.254.467.644
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,45
|101.512.462
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|108.911.341
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.216.689
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,46
|56.581.917
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3483
|% 0,32
|
|Frank
|6,9703
|7,0122
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,32
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.468
|21,60
|
|Tam
|2.510
|2.532
|22,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|