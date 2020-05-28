***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 11:52
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847174
BIST
11:47105.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 816,86
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:476,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7976
En Düşük
6,7656
11:477,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:47376,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,73
|Açılış
|: 376,09
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,29
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|7.186.972
|% 9,83
|
|KENT
|519,00
|8.858.700
|% 9,59
|
|GLBMD
|4,46
|3.285.769
|% 9,58
|
|MNDRS
|1,98
|136.850.684
|% 8,79
|
|BIZIM
|15,01
|78.687.969
|% 7,99
|
|RTALB
|25,22
|18.014.404
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.778.108
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|294.134
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,74
|1.571.629.935
|% 3,33
|
|GARAN
|7,82
|1.054.914.041
|% 2,36
|
|PGSUS
|60,40
|497.758.089
|% 2,20
|
|AKBNK
|5,68
|313.407.260
|% 1,43
|
|ASELS
|30,26
|276.625.756
|% 0,60
|
|THYAO
|12,74
|1.571.629.935
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,44
|137.310.941
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|200.314.048
|% 0,90
|
|MNDRS
|1,98
|136.850.684
|% 8,79
|
|KRDMD
|2,57
|125.173.336
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2986
|8,3402
|% 0,22
|
|Frank
|6,9745
|7,0165
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,41
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,60
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,70
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,49
|34,49
|-0,11
|