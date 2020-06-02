***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 11:50
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848450
BIST
13:10108.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.109,42
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
13:106,7733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7614
13:107,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
13:10378,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,16
|Açılış
|: 378,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|20.480.770
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|GLRYH
|9,06
|11.849.349
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.534.509
|% -9,88
|
|RTALB
|21,24
|59.713.804
|% -9,00
|
|RAYSG
|5,68
|7.857.527
|% -6,58
|
|ULUUN
|8,40
|23.582.961
|% -5,41
|
|ASELS
|32,82
|748.210.530
|% 2,88
|
|GARAN
|8,07
|543.929.634
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,70
|538.708.084
|% 5,59
|
|THYAO
|12,70
|369.031.363
|% -0,47
|
|ISFIN
|4,02
|268.558.501
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,70
|538.708.084
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,40
|207.695.798
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|109.052.121
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|200.816.927
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,52
|190.726.305
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4791
|8,5217
|% 0,01
|
|Frank
|7,0155
|7,0578
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7993
|1,8084
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.493
|-15,50
|
|Tam
|2.527
|2.558
|-23,60
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|626
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,03
|