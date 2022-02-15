***AVOD* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.02.2022 09:15
***AVOD******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVOD, BUCIM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/02/2022) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/02/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001731
BIST
13:072.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 42,79
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:0713,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0711
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6634
En Düşük
13,5620
13:0715,5136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1514
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5186
En Düşük
15,3518
13:07813,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -4,69
|Açılış
|: 813,27
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:05
|PKENT
|791,00
|7.875.891
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|36.416.419
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.390.826
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|15.011.436
|% 8,00
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,73
|24.359.877
|% -7,82
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,90
|16.822.398
|% -5,41
|
|THYAO
|29,44
|3.629.798.774
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,94
|1.139.942.959
|% 3,74
|
|EREGL
|28,80
|843.989.384
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,12
|764.214.444
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,30
|705.197.346
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,12
|764.214.444
|% 0,98
|
|THYAO
|29,44
|3.629.798.774
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,94
|1.139.942.959
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,30
|209.772.794
|% 1,77
|
|PETKM
|8,32
|429.654.627
|% 3,35
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6506
|13,6612
|% 0,51
|
|Euro
|15,5002
|15,5165
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,4311
|18,5235
|% 0,57
|
|Frank
|14,6821
|14,7705
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6234
|3,6416
|% 0,33
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-17,12
|
|Altın Gr.
|813
|814
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.487
|10,00
|
|Tam
|5.379
|5.515
|10,48
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,07
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|-2,46
|