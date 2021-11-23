***AVOD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 15:13
***AVOD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVOD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ethem Koyunbakan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979208
BIST
16:211.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 28,00
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2112,7009
En Yüksek
|Değişim
|: 11,35%
|| 1,2947
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2114,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 11,82%
|| 1,5157
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:21728,37
En Yüksek
|Değişim
|: 9,97%
|| 66,03
|Açılış
|: 728,37
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.665.369
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|57.191.419
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.224.220
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.714.547
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|743.239.101
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.653
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.337.796
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|50.342.727
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,66
|3.216.738.214
|% 4,09
|
|GARAN
|11,75
|3.095.862.234
|% -1,59
|
|SISE
|12,00
|2.900.353.918
|% 7,05
|
|THYAO
|18,34
|2.006.555.694
|% 4,03
|
|EREGL
|23,08
|1.928.682.885
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,45
|1.559.202.999
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,66
|3.216.738.214
|% 4,09
|
|ODAS
|1,59
|539.466.005
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|605.861.165
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|3.095.862.234
|% -1,59
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6278
|12,7009
|% 11,35
|
|Euro
|14,2400
|14,3382
|% 11,82
|
|Sterlin
|16,7750
|16,8591
|% 10,14
|
|Frank
|13,4468
|13,5278
|% 10,42
|
|Riyal
|3,3435
|3,3603
|% 10,29
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-17,80
|
|Altın Gr.
|727
|727
|64,82
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.763
|4.919
|473,04
|
|Yarım
|2.302
|2.380
|228,82
|
|Çeyrek
|1.155
|1.190
|114,41
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,72
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,01
|
Seans Raporu
16:21
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16:30TOASO
Yüzde 8.07 oranında artışla 75.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 419, 631 adet işlem
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 06 artarak (% 1.80 ) 1, 585
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, DURDO, PRKAB, FRIGO, ATATP, TETMT, PENTA, TBORG, YBTAS, DOBUR
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16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, MERCN, BASGZ, ADESE