***AVPGY* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 18:52
***AVPGY******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVPGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilen payları 21 Aralık 2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 15 günlük süre 4 Ocak 2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 15 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232713
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0149
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1407
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.953,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.953,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7546
|29,7679
|% -0,01
|
|Euro
|32,6522
|32,6929
|% 0,42
|
|Sterlin
|37,6251
|37,8138
|% 0,10
|
|Frank
|34,8134
|35,0231
|% -0,21
|
|Riyal
|7,9100
|7,9497
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|957,07
|959,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,80
|1.039,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,83
|77,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,35
|2.043,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem