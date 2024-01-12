***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluşİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMövenpick Living Çamlıvadi Değerleme RaporuRapor Tarihi05.01.2024AçıklamalarŞirket portföyümüzde yer alan Mövenpick Living Çamlıvadi 2023 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ekte sunulmaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239377BIST