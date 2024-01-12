***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluşİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDemir Life Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi12.01.2024(Revize)Açıklamalar12.01.2024 tarihinde yayımlanan Demir Life Projesine ait 05.01.2024 tarihli ve 2023/3753 numaralı değerleme raporunun özet kısmında Toplam Pazar Değeri 2.817.860.000 TL yerine sehven 2.669.735.000 TL yazılmıştır. Bu kapsamda 05.01.2024 tarihli Demir Life Projesi değerleme raporu düzeltilmiş olup revize rapor ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239391BIST