***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
12.03.2024 23:02
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla
Halen yürürlükte bulunan ve 03.04.2013 tarihinde tescil edilerek 09.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Şirketimiz "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Ek'teki şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258239
BIST
'
18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,1157
En Düşük
31,9577
18:0535,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1473
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1974
En Düşük
34,9202
18:052.227,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,14
|Açılış
|: 2.227,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.228,96
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0804
|32,0998
|% 0,14
|
|Euro
|35,0749
|35,1420
|% 0,26
|
|Sterlin
|41,7937
|42,0031
|% -0,04
|
|Frank
|37,2442
|37,4309
|% -0,02
|
|Riyal
|8,7129
|8,7566
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|923,54
|927,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,50
|1.041,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,08
|2.158,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem