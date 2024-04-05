***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacıyla Ek'teki şekilde değiştirilmesi Genel Kurul tarafından kabul edimiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267887BIST