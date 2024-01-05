***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
05.01.2024 21:50
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
13 Asma Katlı Depolu Dükkan, 2 Ofis, 1 Depolu Dükkan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi 10661 ada, 550 nolu parsel 2 bağımsız bölüm ve 10661 ada 551 nolu parselde 14 bağımsız bölüm
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.01.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Toplam Alım Bedeli
300.000.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
75 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,9 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%268(Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı 2,04%)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
12,28 %
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben sonuçlanacaktır
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul/Olumlu
Karşı Taraf
Esentepe Adi Ortaklığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin hissedarı olduğu adi ortaklığı olması sebebiyle
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/01/2024
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.01.2024/0032 05.01.2024/0033
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
244.825.000 TL+KDV(Mevcut İnşaat Tamamlanma Seviyesi İtibariyle)/10.000.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlemin karşı tarafı inşaatın tamamlanmasına ilişkin taahüt verdiğinden projenin bitmiş hali dikkate alınarak satın alma bedeli belirlenmiştir.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Esentepe Adi Ortaklığı'nın inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi 10661 ada, 550 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 1 Blok 55 ve 5B Blok 47 nolu bağımsız bölümlerle, 10661 ada 551 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan A1 Blok 37-38-39-41-42, B Blok 54-55-56-57-58, C Blok 63-64-65-66 nolu bağımsız bölümlerin İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. .tarafından hazırlanan 4 Ocak 2024 Eksper ve 5 Ocak 2024 Rapor tarihli toplam tamamlanmış haliyle ekspertiz değeri 330.000.000 TL +KDV olarak takdir edilen toplam 16 bağımsız bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında 300.000.000 TL + KDV bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233529
BIST