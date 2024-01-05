***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği13 Asma Katlı Depolu Dükkan, 2 Ofis, 1 Depolu DükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi 10661 ada, 550 nolu parsel 2 bağımsız bölüm ve 10661 ada 551 nolu parselde 14 bağımsız bölümAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Toplam Alım Bedeli300.000.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)75 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,9 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%268(Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı 2,04%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)12,28 %Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben sonuçlanacaktırAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul/OlumluKarşı TarafEsentepe Adi OrtaklığıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin hissedarı olduğu adi ortaklığı olması sebebiyleVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/01/2024Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası05.01.2024/0032 05.01.2024/0033Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar244.825.000 TL+KDV(Mevcut İnşaat Tamamlanma Seviyesi İtibariyle)/10.000.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlemin karşı tarafı inşaatın tamamlanmasına ilişkin taahüt verdiğinden projenin bitmiş hali dikkate alınarak satın alma bedeli belirlenmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Esentepe Adi Ortaklığı'nın inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi 10661 ada, 550 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 1 Blok 55 ve 5B Blok 47 nolu bağımsız bölümlerle, 10661 ada 551 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan A1 Blok 37-38-39-41-42, B Blok 54-55-56-57-58, C Blok 63-64-65-66 nolu bağımsız bölümlerin İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. .tarafından hazırlanan 4 Ocak 2024 Eksper ve 5 Ocak 2024 Rapor tarihli toplam tamamlanmış haliyle ekspertiz değeri 330.000.000 TL +KDV olarak takdir edilen toplam 16 bağımsız bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında 300.000.000 TL + KDV bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233529BIST