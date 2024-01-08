***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği16 adet dükkan , 7 adet ofisAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi, 874 ada 198 parsel nolu 13.137,40 m2 Arsa nitelikli ana gayrimenkul üzerindeki 23 adet bağımsız bölümAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli415.000.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)103,75 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,63 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)371 %(Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı 2,82 %)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)16,99 %Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTapu İşlemlerinin Tamamlanmasına Müteakiben SonuçlanacaktırAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul/OlumluKarşı TarafArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiHakim Ortak Olması SebebiyleVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/01/2024Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.01.2024/0038Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar389.670.000 TL+ KDV(İnşaat Tamamlanma Seviyesi İtibariyla)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlemin karşı tarafı inşaatın tamamlanmasına ilişkin taahhüt verdiğinden projenin bitmiş hali dikkate alınarak satın alma bedeli belirlenmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Oryataş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin arsa sahibi olduğu ve Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin hasılat paylaşımlı olarak inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 874 ada, 198 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan A2 Blok 3-158-159-160-161-162, A1 Blok 4-5-6-7-8-9-194-195-196-197-198-199-200-201-202, A3 Blok 1, A4 Blok 1, bağımsız bölümlerin İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. .tarafından hazırlanan 5 Ocak 2024 Eksper ve 8 Ocak 2024 Rapor tarihli toplam tamamlanmış haliyle ekspertiz değeri 519.635.000 TL +KDV olarak takdir edilen toplam 23 bağımsız bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında 415.000.000 TL + KDV bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235020BIST