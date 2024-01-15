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***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

15.01.2024 19:02
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
6 adet dükkan, 3 katlı betonarme işyeri ve arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 842 ada, 58 nolu parsel üzerinde kayıtlı 285-287-288-294-295-296 nolu bağımsız bölümler ile 842 ada 60 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan üç katlı betonarme işyeri ve arsası
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.01.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
478.490.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
119,62 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,04 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
428 %(Yatırım Amaçlı Gayrimenkkulere Oranı 3,26 %)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
19,59 %
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tapu İşlemlerinin Tamamlanmasına Müteakiben Sonuçlanacaktır
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul/Olumlu
Karşı Taraf
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak Hissedar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.01.2024/0073-15.01.2024/0074
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
478.490.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 15.01.2024 tarihli Değerleme Raporları ile KDV hariç toplam piyasa değeri 478.490.000 TL olarak takdir edilen İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi  842 ada, 58 nolu parsel üzerinde kayıtlı 285-287-288-294-295-296 nolu bağımsız bölümler ile 842 ada 60 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan üç katlı betonarme işyeri ve arsasının Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında portföy yapımızı güçlendirmek ve düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla 478.490.000 TL + KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240556


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