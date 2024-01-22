***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi 402 ada, 6 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 11 nolu bağımsız bölümAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli47.665.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)11,92 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,30 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)42,61 %(Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı 0,32 %)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,95 %Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTapu İşlemlerinin Tamamlanmasına Müteakiben SonuçlanacaktırAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul/OlumluKarşı TarafDoruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOrtak HissedarVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.01.2024/0164Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar47.665.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 22.01.2024 tarihli Değerleme Raporu ile piyasa değeri 47.665.000TL+ KDV olarak takdir edilen İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi 402 ada, 6 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 11 nolu bağımsız bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla 47.665.000 TL+KDV bedel üzerinden alınmasına, bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242096BIST