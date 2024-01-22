***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
22.01.2024 22:15
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dükkan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi 402 ada, 6 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 11 nolu bağımsız bölüm
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.01.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
47.665.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11,92 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,30 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
42,61 %(Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı 0,32 %)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,95 %
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tapu İşlemlerinin Tamamlanmasına Müteakiben Sonuçlanacaktır
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul/Olumlu
Karşı Taraf
Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak Hissedar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.01.2024/0164
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
47.665.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 22.01.2024 tarihli Değerleme Raporu ile piyasa değeri 47.665.000TL+ KDV olarak takdir edilen İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi 402 ada, 6 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 11 nolu bağımsız bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla 47.665.000 TL+KDV bedel üzerinden alınmasına, bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242096
BIST