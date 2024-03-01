***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 6619 ada, 4 parsel üzerinde kayıtlı 92-99-115-121 nolu bağımsız bölümlerAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01.03.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli35.200.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)8,8 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,22 %Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)31,47 %(Yatırım Amçlı Gayrimenkullere Oranı 0,24 %)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,44 %Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.03.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı Gayrimenkul/OlumluKarşı TarafHasan Akyüz-İlyas UçkanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.02.2024/0511Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar35.200.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.03.2024 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul rezidans binası içerisinde yer alan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.02.2024 tarihli Değerleme Raporu ile toplam piyasa değeri 35.200.000 TL olarak takdir edilen İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 6619 ada 4 parsel üzerinde kayıtlı bulunan 92, 99, 115 ve 121 nolu bağımsız bölümlerin Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında peşin 35.200.000 TL bedelle satın alınmasına, Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından mevcut işletme ve kira sözleşmesi şartları kapsamında işletilmsine karar verilmiştir.Söz konusu satın alma işlemi ile Radisson Residences Avrupa TEM Istanbul rezidans binasındaki bağımsız bölüm sayımız 140'a ulaşmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254037BIST