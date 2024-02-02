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***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

02.02.2024 21:48
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak T


***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Otel
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 186 ada 1 Parselde Bulunan 27 Blok 2 Katlı Betonarme Tatil ve Dinlenme Evi, 1 Blok 4 Katlı Betonarme Otel ve Arsası
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.02.2024
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,69%
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 3.500.000TL+KDV Sabit Kira veya %80 Ciro Kirası (Aylık dönemde Mecurun işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılat ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutar)
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Karşı Taraf
Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarı olması sebebiyle
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/02/2024
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.02.2024 - 2024/0060(Revize Rapor) (Orjinal Rapor 16.01.2024-2024/0060)
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yıllık 42.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarih ve 2024/10 sayılı toplantısında
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin 01.02.2024 tarihli Revize Değerleme Raporu ile yıllık 42.000.000TL kira bedeli takdir edilen Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 186 Ada 1 Parsel üzerinde kayıtlı bulunan Swissôtel Resort Bodrum Beach'in 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle işletilmesi için Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile 01.02.2024 tarihinde işletme ve kira sözleşmesi imzalanmasına, Kira bedelinin  Garanti Edilen Aylık Asgari Kira (3.500.000,00 TL) olarak adlandırılan sabit bir tutar veya Ciro Kirasının (Aylık dönemde Mecur'un işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılat ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutar) hangisi yüksekse o olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246574


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