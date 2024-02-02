***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOtelİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 186 ada 1 Parselde Bulunan 27 Blok 2 Katlı Betonarme Tatil ve Dinlenme Evi, 1 Blok 4 Katlı Betonarme Otel ve Arsasıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01.02.2024İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)3,69%Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 3.500.000TL+KDV Sabit Kira veya %80 Ciro Kirası (Aylık dönemde Mecurun işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılat ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutar)Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafPantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarı olması sebebiyleVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/02/2024Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.02.2024 - 2024/0060(Revize Rapor) (Orjinal Rapor 16.01.2024-2024/0060)Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYıllık 42.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarih ve 2024/10 sayılı toplantısındaŞirketimizin mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin 01.02.2024 tarihli Revize Değerleme Raporu ile yıllık 42.000.000TL kira bedeli takdir edilen Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 186 Ada 1 Parsel üzerinde kayıtlı bulunan Swissôtel Resort Bodrum Beach'in 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle işletilmesi için Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile 01.02.2024 tarihinde işletme ve kira sözleşmesi imzalanmasına, Kira bedelinin Garanti Edilen Aylık Asgari Kira (3.500.000,00 TL) olarak adlandırılan sabit bir tutar veya Ciro Kirasının (Aylık dönemde Mecur'un işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan Net Satış Hasılat ile %80'in çarpılmasıyla elde edilen tutar) hangisi yüksekse o olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246574BIST