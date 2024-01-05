***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan ve arsa sahibi olduğumuz Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanmış olan "Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" işi kapsamında (Demir Life Projesi) projenin yer aldığı İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi 154 ada 2 parselde yer alan 05/01/2024 tarih ve 24-1 sayı numarası ile A Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-2 sayı numarası ile B Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-3 sayı numarası ile C1 Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-4 sayı numarası ile C2 Blokların Yapı Kullanma İzin Belgeleri (İskan) alınmıştır. Proje kapsamında 287 konut satışa, 18 adet ticari ünite kiralamaya hazır hale gelmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233061BIST