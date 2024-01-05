***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 14:04
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan ve arsa sahibi olduğumuz Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanmış olan "Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" işi kapsamında (Demir Life Projesi) projenin yer aldığı İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi 154 ada 2 parselde yer alan 05/01/2024 tarih ve 24-1 sayı numarası ile A Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-2 sayı numarası ile B Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-3 sayı numarası ile C1 Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-4 sayı numarası ile C2 Blokların Yapı Kullanma İzin Belgeleri (İskan) alınmıştır. Proje kapsamında 287 konut satışa, 18 adet ticari ünite kiralamaya hazır hale gelmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233061
BIST
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16:297.572
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 24,30
|Açılış
|: 7.570
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|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:2929,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:2932,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0696
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
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32,7877
En Düşük
32,4836
16:291.957,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.957,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,58
|32.672.503
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,30
|4.275.727.995
|% 0,86
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
|
|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,89
|2.025.640.952
|% -0,10
|
|AKBNK
|36,50
|1.886.717.263
|% 0,55
|
|ZOREN
|4,53
|1.179.039.707
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,48
|1.309.119.210
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,18
|507.565.692
|% -0,95
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
|
|BEGYO
|3,62
|376.668.278
|% 6,16
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8381
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,6033
|32,6149
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,6757
|37,8646
|% 0,15
|
|Frank
|34,8456
|35,0555
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9331
|7,9729
|% 0,30
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|947,02
|949,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,75
|1.030,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,46
|2.027,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:43KCAER
Yüzde 8.11 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 204, 248 adet işlem
-
16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
-
16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
-
16:41KBORU
Yüzde 8.52 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 729, 824 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 7, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 49, 065.00 milyon TL de