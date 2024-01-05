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***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 14:04
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan ve arsa sahibi olduğumuz Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ile imzalanmış olan "Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" işi kapsamında (Demir Life Projesi) projenin yer aldığı İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi 154 ada 2 parselde yer alan 05/01/2024 tarih ve 24-1 sayı numarası ile A Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-2 sayı numarası ile B Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-3 sayı numarası ile C1 Blok, 05/01/2024 tarih ve 24-4 sayı numarası ile C2 Blokların Yapı Kullanma İzin Belgeleri (İskan) alınmıştır.  Proje kapsamında 287 konut satışa, 18 adet ticari ünite kiralamaya hazır hale gelmiştir.
  
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233061


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