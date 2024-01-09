***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 13:59
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda (30.09.2023) yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında Şirketimiz tarafından gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm tescil tarihinden (25.10.2023) yıl sonuna kadar gayrimenkul projelerimizde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 186 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi ve portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, kira bedeli toplamı yaklaşık 180 milyon TL+KDV olan kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235945
BIST
'
16:267.772
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -47,35
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2629,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0717
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2632,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0325
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:261.956,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.956,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MARKA
|42,90
|16.535.108
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.748.916
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.173.564
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|358.765.171
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|426.323.948
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.584.688
|% -9,96
|
|FLAP
|11,14
|138.690.312
|% -8,31
|
|EBEBK
|65,00
|260.100.969
|% -7,80
|
|CVKMD
|386,00
|306.592.877
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,30
|8.940.775.330
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|AKBNK
|41,02
|4.678.354.595
|% 1,43
|
|GARAN
|62,25
|2.921.512.985
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,80
|6.135.954.624
|% 3,64
|
|ISCTR
|25,44
|6.390.899.670
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,05
|1.658.363.968
|% 1,39
|
|VAKBN
|15,49
|2.524.116.239
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|389.622.537
|% 8,20
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9361
|29,9422
|% 0,24
|
|Euro
|32,7855
|32,7967
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9770
|38,1674
|% -0,01
|
|Frank
|35,0190
|35,2299
|% -0,24
|
|Riyal
|7,9600
|7,9999
|% 0,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,16
|942,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|987,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,45
|% 0,66
|