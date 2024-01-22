***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsentepe Adi Ortaklığı'nın inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi 10661 ada, 550 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan 1 Blok 55 ve 5B Blok 47 nolu bağımsız bölümlerle, 10661 ada 551 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan A1 Blok 37-38-39-41-42, B Blok 54- 55-56-57-58, C Blok 63-64-65-66 nolu bağımsız bölümlerin satın alımına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242057BIST