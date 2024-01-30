***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 17:35
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oryataş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin arsa sahibi olduğu ve Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin hasılat paylaşımlı olarak inşaa ve satışını yapmakta olduğu, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi 874 ada, 198 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan A2 Blok 3-158-159-160-161-162, A1 Blok 4-5-6-7-8-9-194-195-196-197-198-199-200-201-202, A3 Blok 1 ve A4 Blok 1 nolu bağımsız bölümlerin satın alımına ilişkin tapu işlemleri tamamlamıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243704
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
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30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0499
|Açılış
|: 32,8300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.980,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.980,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3503
|30,3554
|% 0,03
|
|Euro
|32,9375
|32,9496
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,2873
|38,4793
|% -0,43
|
|Frank
|34,9895
|35,2003
|% -0,27
|
|Riyal
|8,0712
|8,1117
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|919,88
|920,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|973,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,19
|2.031,50
|% 0,66
|