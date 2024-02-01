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***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2024 16:01
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarih ve 8 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, Dr.Hale ORUÇ'un Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına,
Muhasebe Şefi Hasan Ali YAKTI'nın da Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246124


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