***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Forum Trabzon AVM'nin (Trabzon İli Ortahisar İlçesi 616 ada 17 parsel) tadilat projesi tamamlanmış olup, 23.02.2024 tarih ve 2024/18 sayı numarası ile Yapı Kullanım İzin Belgesi(iskan) alınmıştır. Bahse konu yapı kullanım izin belgesi ile oluşturulmuş 10.191 m² ilave alan kiralanmak üzere değerlendirilecektir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251675BIST