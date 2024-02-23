***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 18:32
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Forum Trabzon AVM'nin (Trabzon İli Ortahisar İlçesi 616 ada 17 parsel) tadilat projesi tamamlanmış olup, 23.02.2024 tarih ve 2024/18 sayı numarası ile Yapı Kullanım İzin Belgesi(iskan) alınmıştır. Bahse konu yapı kullanım izin belgesi ile oluşturulmuş 10.191 m² ilave alan kiralanmak üzere değerlendirilecektir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251675
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
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|29.547.847
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
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|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
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|ARASE
|76,60
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|% -9,35
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|FLAP
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|266.414.209
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|KARYE
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|126.902.934
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|ASTOR
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|5.427.583.229
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|MIATK
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|YEOTK
|273,75
|3.373.774.005
|% 7,35
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|60,75
|3.216.014.037
|% 9,95
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|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
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|PSGYO
|8,50
|911.430.104
|% 4,29
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|LRSHO
|2,99
|282.204.520
|% 5,65
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|MAGEN
|13,95
|1.219.724.681
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|31,0725
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|Euro
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|33,6718
|% 0,10
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|Sterlin
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|Frank
|35,1056
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|Riyal
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|Altın Ons
|2.028,79
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