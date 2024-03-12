***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2024 23:09
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,12.03.2024 tarihinde
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler ile Bağış ve Yardım Politikamız doğrultusunda Şirketimiz tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258241
BIST
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18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0291
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,1157
En Düşük
31,9577
18:0535,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1092
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1593
En Düşük
34,9202
18:052.227,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,70
|Açılış
|: 2.227,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.228,96
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0744
|32,0825
|% 0,09
|
|Euro
|35,0452
|35,1593
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,7937
|42,0031
|% -0,04
|
|Frank
|37,2442
|37,4309
|% -0,02
|
|Riyal
|8,7129
|8,7566
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|921,77
|928,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,00
|1.044,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,08
|2.158,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem