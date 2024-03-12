***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,12.03.2024 tarihindeSermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler ile Bağış ve Yardım Politikamız doğrultusunda Şirketimiz tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258241BIST