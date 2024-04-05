***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.04.2024 tarihli toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Süleyman Çetinsaya'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sayın Gökhan Çetinsaya'nın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267888BIST