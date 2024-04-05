***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 00:24
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.04.2024 tarihli toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Süleyman Çetinsaya'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sayın Gökhan Çetinsaya'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267888
BIST
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17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0817
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9843
En Düşük
31,8663
17:4034,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1258
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7829
En Düşük
34,5888
17:402.355,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,12
|Açılış
|: 2.355,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.355,96
En Düşük
2.347,55
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9417
|31,9771
|% 0,25
|
|Euro
|34,6541
|34,7822
|% 0,36
|
|Sterlin
|39,9796
|40,1800
|% -0,04
|
|Frank
|35,1059
|35,2819
|% 0,02
|
|Riyal
|8,4380
|8,4803
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,89
|26,93
|% 0,66
|
|Platin
|929,67
|932,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,73
|1.024,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.289,77
|2.291,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR