***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2024Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyleGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 500.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024 25.03.2024 24.03.2025 10.000.000 2,5Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50'sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261765BIST