Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.03.2024 09:44
***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AVPGY*** AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 500.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, AVPGY, TREAVRK00024 25.03.2024 24.03.2025 10.000.000 2,5

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında
1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,
2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50'sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261765


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:519.226
Değişim :  1,26% |  114,67
Açılış :  9.113  
Önceki Kapanış :  9.112  
En Düşük
9.081 En Yüksek
9.228
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 40,48 10.022.260 % 10,00  
ASUZU 85,85 279.518.321 % 9,99  
CANTE 18,49 278.297.318 % 9,99  
VRGYO 56,15 59.327.922 % 9,99  
CMBTN 4.630,00 310.407.863 % 9,98  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Dolar 32,1464 32,1520 % 0,58  
Euro 34,7837 34,8120 % 0,61  
Sterlin 41,0641 41,2699 % -0,46  
Frank 36,2747 36,4566 % -0,56  
Riyal 8,6967 8,7403 % -0,41  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,64 24,67 % 0,66  
Platin 899,75 901,02 % 0,66  
Paladyum 997,37 1.000,09 % 0,66  
Brent Pet. 85,01 85,01 % 0,66  
Altın Ons 2.163,96 2.164,24 % 0,66  
Seans Raporu 11:51
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru