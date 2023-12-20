***AVPGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AVPGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AVPGY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAvrupakent GMYO payları, 21/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 400.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAVRUPAKENT GMYO XUTUM 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XTUMY 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XYLDZ 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XHARZ 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XKTUM 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XUMAL 21/12/2023AVRUPAKENT GMYO XGMYO 21/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227374BIST