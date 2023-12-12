***AVPGY* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.12.2023 11:24
***AVPGY******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224824
BIST
'
12:277.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,56
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:2729,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0358
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:2731,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1096
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:271.850,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.850,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:27
|CATES
|83,60
|7.856.644
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.396.720
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.789.650
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.009.128
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|29.733.802
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.277.494
|% -9,92
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|VRGYO
|23,06
|99.568.401
|% -7,69
|
|SMART
|40,08
|42.782.927
|% -7,69
|
|THYAO
|245,50
|3.496.183.709
|% -0,32
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|TUPRS
|148,90
|1.273.158.471
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|EKGYO
|7,40
|539.018.056
|% -1,46
|
|KATMR
|2,18
|125.286.822
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0288
|29,0369
|% 0,12
|
|Euro
|31,3062
|31,3560
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3278
|36,5099
|% 0,09
|
|Frank
|32,9710
|33,1696
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7169
|7,7556
|% 0,13
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|920,24
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,29
|975,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,41
|76,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,63
|1.984,81
|% 0,66
|