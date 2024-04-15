***AVPGY* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.04.2024 21:56
***AVPGY******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVPGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
27.03.2024 - 10.04.2024
Açıklamalar
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY.E) paylarında 27.03.2024 - 10.04.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272358
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0334
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4444
En Düşük
32,3726
18:0534,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0115
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5095
En Düşük
34,4300
18:052.483,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.486,15
En Düşük
2.480,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3974
|32,4183
|% 0,02
|
|Euro
|34,4226
|34,4670
|% -0,08
|
|Sterlin
|40,2658
|40,4676
|% -0,01
|
|Frank
|35,4715
|35,6493
|% -0,08
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,85
|28,91
|% 0,66
|
|Platin
|971,83
|974,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,98
|1.038,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.382,54
|2.383,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
-
17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem