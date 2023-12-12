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***AVPGY* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

12.12.2023 15:34
***AVPGY* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***AVPGY******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
 
    
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224904


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Platin 926,66 928,57 % 0,66  
Paladyum 978,48 982,85 % 0,66  
Brent Pet. 75,59 75,59 % 0,66  
Altın Ons 1.988,48 1.988,73 % 0,66  
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