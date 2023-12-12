***AVPGY* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.12.2023 15:34
***AVPGY******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224904
BIST
'
15:427.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 40,68
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4229,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0437
|Açılış
|: 29,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4231,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1415
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:421.857,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.857,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:42
|CATES
|83,60
|10.710.414
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|160.107.991
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.248.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.598.149
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.477.181
|% -9,96
|
|LIDER
|50,50
|213.391.220
|% -9,74
|
|THYAO
|249,60
|6.692.235.382
|% 1,34
|
|TUPRS
|148,30
|3.250.769.789
|% -0,34
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,46
|1.229.081.013
|% -0,67
|
|AGROT
|14,02
|2.249.077.535
|% -8,19
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0390
|29,0448
|% 0,15
|
|Euro
|31,3759
|31,3879
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,4089
|36,5915
|% 0,32
|
|Frank
|33,1012
|33,3006
|% 0,68
|
|Riyal
|7,7195
|7,7582
|% 0,17
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,66
|928,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,48
|982,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,48
|1.988,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 57 artarak (% 0.69 ) 8, 381
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15:57XU100
Endeks 7, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 51, 965.00 milyon TL de
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15:57TMPOL
Yüzde 6.99 oranında artışla 93.35 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 595 adet işlem
-
15:56YKBNK
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 213, 429 adet işlem
-
15:55ICBCT
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 805, 338 adet işlem