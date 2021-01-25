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***AVR* *AVB* *AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.01.2021 10:37



***AVR******AVB******AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AVB, AVR, AVH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 21/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    AVB
    AvivaSA Uzun Vadeli Dış Borçlanma  Araçları  EYF
    AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış  Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) EYF

    AVR
    AvivaSA B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken  EYF
    AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji  Sektörü Yabancı Değişken EYF

    AVH
    AvivaSA Temettü Ödeyen Şirketler Hisse  Senedi EYF
    AvivaSA Bist Temettü 25 Endeksi EYF





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904102


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Riyal 1,9587 1,9685 % -0,55  
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Altın Ons 1.853 1.853 -1,15  
Altın Gr. 439 439 -3,18  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,51 25,55 0,07  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,03  
B. Petrol 55,55 55,55 0,30  
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