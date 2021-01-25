***AVR* *AVB* *AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.01.2021 10:37
***AVR******AVB******AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AVB, AVR, AVH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 21/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AVB
AvivaSA Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) EYF
AVR
AvivaSA B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF
AVH
AvivaSA Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi EYF
AvivaSA Bist Temettü 25 Endeksi EYF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904102
BIST
10:361.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:367,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0401
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:368,9784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0444
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:36438,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,87
|Açılış
|: 438,96
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:36
|MAALT
|231,10
|2.123.347
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.429.145
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|13.362.506
|% 9,98
|
|INTEM
|62,75
|3.802.847
|% -9,71
|
|OZRDN
|11,73
|2.698.623
|% -8,86
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,46
|30.825.853
|% -4,90
|
|MTRYO
|2,59
|4.037.505
|% -4,07
|
|KOZAL
|118,30
|292.253.878
|% 3,41
|
|TSKB
|2,05
|267.598.279
|% 0,99
|
|KRDMD
|6,88
|184.988.930
|% -0,58
|
|TCELL
|16,75
|169.335.302
|% 1,15
|
|PETKM
|5,19
|165.840.103
|% 1,37
|
|TSKB
|2,05
|267.598.279
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,49
|147.767.257
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|56.390.117
|% 2,03
|
|HLGYO
|4,17
|135.502.355
|% -1,65
|
|CEMAS
|2,31
|74.456.644
|% 2,67
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3640
|7,3702
|% -0,54
|
|Euro
|8,9734
|8,9784
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0749
|10,1255
|% -0,33
|
|Frank
|8,2916
|8,3416
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% -0,55
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,15
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,30
|