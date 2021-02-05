***AVR* *AVB* *AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.02.2021 14:52
***AVR******AVB******AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AVB, AVR, AVH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 21/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AVB
AvivaSA Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) EYF
AVR
AvivaSA B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF
AVH
AvivaSA Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bist Temettü 25 Endeksi EYF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907824
BIST
16:131.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:137,0827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:138,4919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0586
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:13408,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,15
|Açılış
|: 408,48
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:11
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0776
|7,0825
|% -0,75
|
|Euro
|8,4851
|8,4906
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6492
|9,6976
|% -0,81
|
|Frank
|7,7939
|7,8409
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,96
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|
Seans Raporu
16:11
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16:23
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16:23XU050
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16:23
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