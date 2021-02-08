***AVR* *AVB* *AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***AVR******AVB******AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AVB, AVR, AVH]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 21/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIAVBAvivaSA Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları EYFAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) EYFAVRAvivaSA B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken EYFAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYFAVHAvivaSA Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi EYFAvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908098BIST