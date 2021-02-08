***AVR* *AVB* *AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.02.2021 10:58
***AVR******AVB******AVH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AVB, AVR, AVH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 21/01/2021 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AVB
AvivaSA Uzun Vadeli Dış Borçlanma Araçları EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) EYF
AVR
AvivaSA B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF
AVH
AvivaSA Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi EYF
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908098
BIST
10:531.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.532
10:537,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,0736
En Düşük
7,0275
10:538,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
10:53412,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,45
|Açılış
|: 412,40
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,84
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler10:53
|YKGYO
|5,94
|10.312.775
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|8.390.655
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.602.766
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|12.190.015
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KONTR
|68,15
|17.894.068
|% -5,22
|
|KOZAL
|132,60
|796.326.512
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,47
|202.327.276
|% 0,82
|
|ODAS
|4,15
|187.373.369
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,87
|172.292.561
|% 4,74
|
|ISKPL
|32,88
|136.013.637
|% 4,98
|
|EKGYO
|2,47
|202.327.276
|% 0,82
|
|KLGYO
|2,87
|172.292.561
|% 4,74
|
|ODAS
|4,15
|187.373.369
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,41
|54.001.009
|% -0,70
|
|CEMAS
|2,32
|81.384.633
|% 2,20
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0641
|7,0671
|% 0,15
|
|Euro
|8,5109
|8,5154
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6744
|9,7229
|% 0,09
|
|Frank
|7,8209
|7,8680
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8769
|1,8863
|% 0,07
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|5,53
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|0,33
|
Seans Raporu
10:53
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11:06OSMEN
Yüzde 5.11 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 027 adet işlem
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11:04XU030
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Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 5, 692.00 milyon TL de