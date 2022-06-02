***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
02.06.2022 15:33
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/06/2022 02/06/2022 10590
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034243
BIST
16:492.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:4916,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0892
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:4917,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2454
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7414
En Düşük
17,4621
16:49988,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,98
|Açılış
|: 988,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,21
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MAGEN
|11,55
|95.923.111
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.199.037
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.466.188
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.375.237
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.974.958
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.485.886
|% -9,94
|
|FENER
|42,94
|140.460.807
|% -4,54
|
|TSKB
|2,20
|332.947.070
|% -4,35
|
|DAPGM
|30,42
|21.252.715
|% -3,98
|
|THYAO
|49,58
|3.354.612.376
|% 0,65
|
|SASA
|40,80
|2.659.391.326
|% 8,17
|
|AKBNK
|8,68
|1.817.756.699
|% 2,60
|
|SISE
|20,96
|1.370.009.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,13
|1.300.980.400
|% 0,20
|
|AKBNK
|8,68
|1.817.756.699
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,82
|987.178.891
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,80
|536.848.914
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,26
|195.352.990
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|332.947.070
|% -4,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4688
|16,4814
|% 0,54
|
|Euro
|17,6805
|17,7414
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,5874
|20,6907
|% 0,89
|
|Frank
|17,0805
|17,1834
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3796
|4,4016
|% 0,51
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|18,60
|
|Altın Gr.
|988
|988
|14,98
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.654
|65,00
|
|Tam
|6.531
|6.693
|73,19
|
|Yarım
|3.157
|3.238
|35,40
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|17,71
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,23
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,52
|
Seans Raporu
16:49
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17:04VKGYO
Yüzde 5.03 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 313, 702 adet işlem
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17:03TIRE
Yüzde 5.83 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 600, 812 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 2, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 31, 731.00 milyon TL de
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17:01PRKME
Yüzde 5.55 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 236, 402 adet işlem
-
16:59TIRE
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 095 adet işlem