***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660Transferler-8.177.680 8.177.680 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45 2.563.434 2.563.389 2.563.389Dönem Karı (Zararı)2.563.434 2.563.434 2.563.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45 -45 -45Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi160.134 12.423.296 12.583.430 12.583.430Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Transferler500.000 2.063.434 -2.563.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.286 7.475.377 7.427.091 7.427.091Dönem Karı (Zararı)7.475.377 7.475.377 7.475.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.286 -48.286 -48.286Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.711 1.208.831Dönem Karı (Zararı)7.475.377 2.563.434Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.475.377 2.563.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.894.300 11.023.733Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 1.262.729 3.450.733Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 27.540Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 27.540Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-63.709 -8.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -42.791 -19.686Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -20.918 11.272Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-881.029 -4.084.948Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.140.744 -4.743.527Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 255.495 702.169Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 19.355 -69.963Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -15.135 26.373Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.041.617 -1.799.706Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -8.041.617 -1.799.706Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 829.326 855.098Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 12.583.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-811.998 -16.326.530Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -400.875 949.340İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-362.519 767.143İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.356 182.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.534.592 -14.389.828İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.533.503 -14.383.239İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.089 -6.589Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 2.849 11.279Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 769 6.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.449 217.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 258.918 -123.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -276.367 340.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -16.266 9.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-86.131 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 -86.131 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.065.395 -3.500.606İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.235.705 -2.581.352İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.170.310 -919.254Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 99.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler235.908 270.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 235.908 270.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-230.921 -2.739.363Ödenen Faiz6-8 -158.563 -702.169Alınan Faiz6-8 441.917 4.743.527Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -722 -93.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.737 -1.213.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.737 -1.213.912Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -24.737 -1.178.090Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -35.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.974 -5.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.974 -5.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 21.302 26.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.276 21.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 48.276 21.302Ticari Alacaklar691.862 310.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 623.677 280.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.185 29.829Diğer Alacaklar10.557.573 14.388.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.548.563 14.383.239İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 9.010 5.496Stoklar10 29.297 32.146Peşin Ödenmiş Giderler65.930 66.283İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 61.292 61.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.638 4.991Diğer Dönen Varlıklar11 0 235.908ARA TOPLAM11.392.938 15.054.716TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.392.938 15.054.716DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 48.261 52.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 65.030.000 56.988.383Maddi Duran Varlıklar14 27.894.887 29.117.981Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar20.442.201 21.119.585Tesis, Makine ve Cihazlar953.800 1.193.571Mobilya ve Demirbaşlar599.934 813.892Özel Maliyetler243.651 335.632Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 16.917 31.815Diğer Haklar16.917 31.815Peşin Ödenmiş Giderler12 0 416TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.990.065 86.191.459TOPLAM VARLIKLAR104.383.003 101.246.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar626.386 658.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 579.220 335.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 47.166 323.533Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 61.347 77.613Diğer Borçlar2.502.850 1.825.044İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 512 658.725İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.502.338 1.166.319Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler98.470 184.601Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 98.470 184.601Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.058.324 85.845Kısa Vadeli Karşılıklar160.363 204.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.844 25.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 158.519 179.437ARA TOPLAM4.507.740 3.036.612TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.507.740 3.036.612UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 5.646.269İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 5.480.560İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 165.709Uzun Vadeli Karşılıklar52.574 10.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 52.574 10.202Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.261.119 7.418.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.313.693 13.075.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.821.433 16.111.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.561.570 85.134.479Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-103.402 -55.116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.402 -55.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.402 -55.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 120.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.858.115 16.794.681Net Dönem Karı veya Zararı7.475.377 2.563.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.561.570 85.134.479TOPLAM KAYNAKLAR104.383.003 101.246.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 5.262.993 4.936.369Satışların Maliyeti22 -4.229.155 -6.347.114TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.033.838 -1.410.745BRÜT KAR (ZARAR)1.033.838 -1.410.745Genel Yönetim Giderleri23 -1.618.478 -935.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.471.103 4.953.044Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -267.267 -187.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)619.196 2.420.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 8.280.002 4.400.001Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -238.383 -2.600.294FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.660.815 4.219.713Finansman Giderleri26 -270.267 -715.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.390.548 3.504.379Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-915.171 -940.945Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.059.046 -179.009Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 143.875 -761.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.475.377 2.563.434DÖNEM KARI (ZARARI)7.475.377 2.563.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.475.377 2.563.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,16600000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.286 -45Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -61.905 -58Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.619 13Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 13.619 13Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.286 -45TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.427.091 2.563.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.427.091 2.563.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826575BIST