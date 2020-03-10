***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 20:22
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45 2.563.434 2.563.389 2.563.389
Dönem Karı (Zararı)
2.563.434 2.563.434 2.563.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45 -45 -45
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
160.134 12.423.296 12.583.430 12.583.430
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.286 7.475.377 7.427.091 7.427.091
Dönem Karı (Zararı)
7.475.377 7.475.377 7.475.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.286 -48.286 -48.286
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.711 1.208.831
Dönem Karı (Zararı)
7.475.377 2.563.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.475.377 2.563.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.894.300 11.023.733
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.262.729 3.450.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 27.540
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.540
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-63.709 -8.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -42.791 -19.686
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.918 11.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-881.029 -4.084.948
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.140.744 -4.743.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 255.495 702.169
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 19.355 -69.963
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -15.135 26.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.041.617 -1.799.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -8.041.617 -1.799.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 829.326 855.098
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 12.583.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-811.998 -16.326.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -400.875 949.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-362.519 767.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.356 182.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.534.592 -14.389.828
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.533.503 -14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.089 -6.589
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.849 11.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 769 6.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.449 217.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 258.918 -123.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -276.367 340.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -16.266 9.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-86.131 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 -86.131 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.065.395 -3.500.606
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.235.705 -2.581.352
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.170.310 -919.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 99.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.908 270.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 235.908 270.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-230.921 -2.739.363
Ödenen Faiz
6-8 -158.563 -702.169
Alınan Faiz
6-8 441.917 4.743.527
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -722 -93.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.737 -1.213.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.737 -1.213.912
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -24.737 -1.178.090
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -35.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.974 -5.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.974 -5.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.302 26.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.276 21.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 48.276 21.302
Ticari Alacaklar
691.862 310.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 623.677 280.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.185 29.829
Diğer Alacaklar
10.557.573 14.388.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.548.563 14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.010 5.496
Stoklar
10 29.297 32.146
Peşin Ödenmiş Giderler
65.930 66.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 61.292 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.638 4.991
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 235.908
ARA TOPLAM
11.392.938 15.054.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.392.938 15.054.716
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 48.261 52.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.030.000 56.988.383
Maddi Duran Varlıklar
14 27.894.887 29.117.981
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.442.201 21.119.585
Tesis, Makine ve Cihazlar
953.800 1.193.571
Mobilya ve Demirbaşlar
599.934 813.892
Özel Maliyetler
243.651 335.632
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16.917 31.815
Diğer Haklar
16.917 31.815
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.990.065 86.191.459
TOPLAM VARLIKLAR
104.383.003 101.246.175
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
626.386 658.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 579.220 335.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 47.166 323.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 61.347 77.613
Diğer Borçlar
2.502.850 1.825.044
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 512 658.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.502.338 1.166.319
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
98.470 184.601
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 98.470 184.601
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.058.324 85.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
160.363 204.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.844 25.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 158.519 179.437
ARA TOPLAM
4.507.740 3.036.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.507.740 3.036.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
0 5.646.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 5.480.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 165.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.574 10.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 52.574 10.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.261.119 7.418.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.313.693 13.075.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.821.433 16.111.696
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.561.570 85.134.479
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.402 -55.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.402 -55.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.402 -55.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.858.115 16.794.681
Net Dönem Karı veya Zararı
7.475.377 2.563.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.561.570 85.134.479
TOPLAM KAYNAKLAR
104.383.003 101.246.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 5.262.993 4.936.369
Satışların Maliyeti
22 -4.229.155 -6.347.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.033.838 -1.410.745
BRÜT KAR (ZARAR)
1.033.838 -1.410.745
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.618.478 -935.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.471.103 4.953.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -267.267 -187.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
619.196 2.420.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.280.002 4.400.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -238.383 -2.600.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.660.815 4.219.713
Finansman Giderleri
26 -270.267 -715.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.390.548 3.504.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-915.171 -940.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.059.046 -179.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 143.875 -761.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.475.377 2.563.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.475.377 2.563.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.475.377 2.563.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,16600000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.286 -45
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -61.905 -58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.619 13
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 13.619 13
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.286 -45
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.427.091 2.563.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.427.091 2.563.389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826575
BIST