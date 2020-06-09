***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Transferler2.563.434 -2.563.434 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)399 130.171 130.570 130.570Dönem Karı (Zararı)130.171 130.171 130.171Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)399 399 399Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -54.717 120.273 19.358.115 130.171 85.265.049 85.265.049Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.541 113.072 114.613 114.613Dönem Karı (Zararı)113.072 113.072 113.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.541 1.541 1.541Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -101.861 620.273 26.329.562 113.072 92.672.253 92.672.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.552 43.108Dönem Karı (Zararı)113.072 130.171Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)113.072 130.171Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler265.799 -575.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 313.734 321.045Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.663 34.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 65.135 7.055Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 9.528 27.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-66.854 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -73.682 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.663Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 7.216 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -3.051 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -58.222 -931.204Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.478 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-366.616 488.620Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -317.755 -358.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)35.854 -325.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-353.609 -32.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 637.360 4.367.325İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)615.991 4.368.181İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.369 -856Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -34.832 -7.228Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 24.538 -81.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-297.183 701.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -282.898 261.427İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -14.285 440.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 22.900 19.907Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler30.698 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 30.698 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -432.295 -4.637.755İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.996 -5.321.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-436.291 683.453Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 248.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47 235.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -47 235.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.255 43.108Ödenen Faiz6-8 -2.663 0Alınan Faiz6-8 73.682 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -722 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-80.809 -12.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.809 -12.250Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -80.809 -12.250Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.743 30.858NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.743 30.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.276 21.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 50.019 52.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 50.019 48.276Ticari Alacaklar1.002.401 691.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 580.607 623.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 421.794 68.185Diğer Alacaklar9.941.190 10.557.573İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 9.932.572 10.548.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.618 9.010Stoklar10 64.129 29.297Peşin Ödenmiş Giderler41.392 65.930İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 24.517 61.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 16.875 4.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 47 0ARA TOPLAM11.099.178 11.392.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.099.178 11.392.938DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar27.284 48.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 27.284 48.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 65.030.000 65.030.000Maddi Duran Varlıklar14 27.664.933 27.894.887Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar20.339.013 20.442.201Tesis, Makine ve Cihazlar893.857 953.800Mobilya ve Demirbaşlar555.837 599.934Özel Maliyetler220.925 243.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 13.946 16.917Diğer Haklar13.946 16.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.736.163 92.990.065TOPLAM VARLIKLAR103.835.341 104.383.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar326.152 626.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 293.271 579.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.881 47.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 84.247 61.347Diğer Borçlar2.070.555 2.502.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 4.508 512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.066.047 2.502.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler131.359 98.470Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 131.359 98.470Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.062.254 1.062.254Kısa Vadeli Karşılıklar184.852 160.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 16.805 1.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 168.047 158.519ARA TOPLAM3.859.419 4.511.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.859.419 4.511.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar100.772 52.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 100.772 52.574Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.202.897 7.261.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.303.669 7.313.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.163.088 11.825.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.672.253 92.557.640Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -101.861 -103.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.861 -103.402Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.861 -103.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.329.562 18.858.115Net Dönem Karı veya Zararı113.072 7.471.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.672.253 92.557.640TOPLAM KAYNAKLAR103.835.341 104.383.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.233.159 1.290.421Satışların Maliyeti22 -885.969 -1.159.340TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)347.190 131.081BRÜT KAR (ZARAR)347.190 131.081Genel Yönetim Giderleri23 -273.140 -487.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 222.424 546.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -122.698 -73.330ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)173.776 116.716Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.776 116.716Finansman Giderleri26 -3.270 -180.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.506 -63.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-57.434 193.554Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -116.091 -737.650Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 58.657 931.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.072 130.171DÖNEM KARI (ZARARI)113.072 130.171Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları113.072 130.171Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00250000 0,00290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.541 399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.976 511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-435 -112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -435 -112Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.541 399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.613 130.570Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları114.613 130.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850249BIST