***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Transferler500.000 2.063.434 -2.563.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.286 7.475.377 7.427.091 7.427.091Dönem Karı (Zararı)7.475.377 7.475.377 7.475.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.286 -48.286 -48.286Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Hatalara İlişkin Düzeltmeler-3.930 -3.930 -3.930Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.817 2.533.122 2.523.305 2.523.305Dönem Karı (Zararı)2.533.122 2.533.122 2.533.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.817 -9.817 -9.817Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI213.380 51.711Dönem Karı (Zararı)2.533.122 7.475.377Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.533.122 7.475.377Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.910.962 -6.894.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 1.239.335 1.262.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler70.035 -63.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 77.912 -42.791Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -7.877 -20.918Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-316.020 -881.029Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -334.361 -1.140.744Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 9.978 255.495Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 45.732 19.355Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -37.369 -15.135Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.335.000 -8.041.617Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.335.000 -8.041.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -572.122 829.326Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.810 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 2.810 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-733.163 -811.998Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.143.672 -400.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-987.589 -362.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-156.083 -38.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 379.405 4.534.592İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)355.056 4.533.503İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.349 1.089Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 29.297 2.849Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 57.484 769Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-171.140 -17.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -143.975 258.918İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -27.165 -276.367Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -40.378 -16.266Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-77.172 -86.131Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 -77.172 -86.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 239.215 -5.065.395İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)125.337 -6.235.705İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.878 1.170.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.202 235.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -6.202 235.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-111.003 -230.921Ödenen Faiz6-8 -9.978 -158.563Alınan Faiz6-8 334.361 441.917Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 -722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.805 -24.737Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 11.489 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.294 -24.737Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -88.294 -24.737Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.575 26.974NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.575 26.974DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.276 21.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 184.851 48.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 184.851 48.276Ticari Alacaklar1.789.802 691.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.565.534 623.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 224.268 68.185Diğer Alacaklar10.197.850 10.557.573İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.193.507 10.548.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.343 9.010Stoklar10 0 29.297Peşin Ödenmiş Giderler8.446 65.930İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 0 61.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.446 4.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 6.202 0ARA TOPLAM12.187.151 11.392.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.187.151 11.392.938DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 48.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 67.365.000 65.030.000Maddi Duran Varlıklar14 26.741.429 27.894.887Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar19.814.200 20.442.201Tesis, Makine ve Cihazlar714.990 953.800Mobilya ve Demirbaşlar377.243 599.934Özel Maliyetler179.695 243.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 5.035 16.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.140.043 92.990.065TOPLAM VARLIKLAR106.327.194 104.383.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar417.877 626.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 397.876 579.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 20.001 47.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 20.969 61.347Diğer Borçlar1.077.711 2.502.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 125.849 512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 951.862 2.502.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler21.298 98.470Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 21.298 98.470Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 307.952 1.058.324Kısa Vadeli Karşılıklar177.506 160.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 26.864 1.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 150.642 158.519ARA TOPLAM2.023.313 4.507.740TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.023.313 4.507.740UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.664.354 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.664.354 0Uzun Vadeli Karşılıklar117.737 52.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 117.737 52.574Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.440.845 7.261.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.222.936 7.313.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.246.249 11.821.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.080.945 92.561.570Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -113.219 -103.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.219 -103.402Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.219 -103.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.329.562 18.858.115Net Dönem Karı veya Zararı2.533.122 7.475.377TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.080.945 92.561.570TOPLAM KAYNAKLAR106.327.194 104.383.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.137.167 5.262.993Satışların Maliyeti22 -2.141.022 -4.229.155TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)996.145 1.033.838BRÜT KAR (ZARAR)996.145 1.033.838Genel Yönetim Giderleri23 -976.164 -1.618.478Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 933.205 1.471.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -248.033 -267.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)705.153 619.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.515.001 8.280.002Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -182.810 -238.383FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.037.344 8.660.815Finansman Gelirleri25 0 0Finansman Giderleri26 -14.090 -270.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.023.254 8.390.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-490.132 -915.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -307.952 -1.059.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -182.180 143.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.533.122 7.475.377DÖNEM KARI (ZARARI)2.533.122 7.475.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.533.122 7.475.377Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,05630000 0,16610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.817 -48.286Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -12.271 -61.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.454 13.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 2.454 13.619Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.817 -48.286TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.523.305 7.427.091Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.523.305 7.427.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917471BIST