***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.541 113.072 114.613 114.613Dönem Karı (Zararı)113.072 113.072 113.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.541 1.541 1.541Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -101.861 620.273 26.329.562 113.072 92.672.253 92.672.253Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Transferler2.533.122 -2.533.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.281 -99.208 -70.927 -70.927Dönem Karı (Zararı)-99.208 -99.208 -99.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.281 28.281 28.281Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -84.938 620.273 28.862.684 -99.208 95.010.018 95.010.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-177.628 82.552Dönem Karı (Zararı)-99.208 113.072Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-99.208 113.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler282.731 265.799Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 304.791 313.734Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.306 74.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 68.427 65.135Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.121 9.528Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-84.799 -66.854Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -89.205 -73.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 6.985 2.663Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 42.258 7.216Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -44.837 -3.051Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -4.567 -58.222Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 2.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-135.419 -366.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -214.153 -317.755İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)157.523 35.854İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-371.676 -353.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 31.852 637.360İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.710 615.991İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-858 21.369Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -34.832Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -14.724 24.538Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.919 -297.183İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -93.475 -282.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -9.444 -14.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 16.074 22.900Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler199.965 30.698Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 199.965 30.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -67.475 -432.295İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-125.849 3.996İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)58.374 -436.291Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23.973 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.012 -47Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -8.012 -47Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.104 12.255Ödenen Faiz6-8 -6.985 -2.663Alınan Faiz6-8 89.205 73.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -307.952 -722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.100 -80.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.100 -80.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.100 -80.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.728 1.743NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.728 1.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 184.851 48.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.123 50.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.123 184.851Ticari Alacaklar1.961.697 1.789.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.365.753 1.565.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 595.944 224.268Diğer Alacaklar10.165.998 10.197.850İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.160.797 10.193.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.201 4.343Peşin Ödenmiş Giderler23.170 8.446İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 23.170 8.446Diğer Dönen Varlıklar11 14.214 6.202ARA TOPLAM12.170.202 12.187.151TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.170.202 12.187.151DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 67.365.000 67.365.000Maddi Duran Varlıklar14 26.441.709 26.741.429Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar19.637.262 19.814.200Tesis, Makine ve Cihazlar655.407 714.990Mobilya ve Demirbaşlar331.790 377.243Özel Maliyetler161.949 179.695Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.064 5.035Diğer Haklar2.064 5.035TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.837.352 94.140.043TOPLAM VARLIKLAR106.007.554 106.327.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar270.121 417.877İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 259.564 397.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 10.557 20.001Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 37.043 20.969Diğer Borçlar1.010.236 1.077.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 125.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.010.236 951.862Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler221.263 21.298Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 221.263 21.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 68.835 307.952Kısa Vadeli Karşılıklar182.967 177.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 33.446 26.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 149.521 150.642ARA TOPLAM1.790.465 2.023.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.790.465 2.023.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.664.354 1.664.354İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.664.354 1.664.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 23.973 0Uzun Vadeli Karşılıklar144.231 117.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 144.231 117.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.374.513 7.440.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.207.071 9.222.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.997.536 11.246.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.010.018 95.080.945Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -84.938 -113.219Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-84.938 -113.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-84.938 -113.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.862.684 26.329.562Net Dönem Karı veya Zararı-99.208 2.533.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.010.018 95.080.945TOPLAM KAYNAKLAR106.007.554 106.327.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 727.848 1.233.159Satışların Maliyeti22 -365.537 -885.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)362.311 347.190BRÜT KAR (ZARAR)362.311 347.190Genel Yönetim Giderleri23 -424.172 -273.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 128.665 222.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -159.909 -122.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-93.105 173.776Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-93.102 173.776Finansman Gelirleri25 0 0Finansman Giderleri26 -10.673 -3.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-103.775 170.506Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.567 -57.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -68.835 -116.091Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 73.402 58.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-99.208 113.072DÖNEM KARI (ZARARI)-99.208 113.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-99.208 113.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00220000 0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.281 1.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 35.351 1.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.070 -435Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -7.070 -435Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.281 1.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.927 114.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-70.927 114.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935395BIST