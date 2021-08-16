***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 19:08
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.930 -3.930 -3.930
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.162 -64.362 -43.200 -43.200
Dönem Karı (Zararı)
-64.362 -64.362 -64.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.162 21.162 21.162
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -82.240 620.273 26.329.562 -64.362 92.514.440 92.514.440
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.469 -162.910 -176.379 -176.379
Dönem Karı (Zararı)
-162.910 -162.910 -162.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.469 -13.469 -13.469
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -126.688 620.273 28.862.684 -162.910 94.904.566 94.904.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.469 33.962
Dönem Karı (Zararı)
-162.910 -64.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-162.910 -64.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
420.712 -595.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 606.199 625.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.655 27.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 65.670 38.934
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -11.268
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.015 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-292.282 -217.598
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -318.422 -195.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 19.355 2.918
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 -28.974 -14.222
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 35.759 -11.014
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 72.140 -25.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.004.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-689.338 501.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -253.113 -334.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.234 -8.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301.347 -325.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-9 -136.101 570.059
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.854 546.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.247 23.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 -37.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.524 52.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.264 -200.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -168.199 -234.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 32.935 33.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 32.073 -45.851
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
150.184 -64.163
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 150.184 -64.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -325.078 589.472
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.849 66.339
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-199.229 523.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.515 -27.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -15.515 -27.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-431.536 -157.678
Ödenen Faiz
6-8 -19.355 -2.918
Alınan Faiz
6-8 318.422 195.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 -722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.510 -80.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.510 -80.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.510 -80.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.979 -46.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.979 -46.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 184.851 48.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.872 1.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 42.872 184.851
Ticari Alacaklar
2.071.889 1.789.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.546.274 1.565.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 525.615 224.268
Diğer Alacaklar
10.333.951 10.197.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.328.361 10.193.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.590 4.343
Peşin Ödenmiş Giderler
14.970 8.446
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.970 8.446
Diğer Dönen Varlıklar
11 21.717 6.202
ARA TOPLAM
12.485.399 12.187.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.485.399 12.187.151
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.579 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 67.365.000 67.365.000
Maddi Duran Varlıklar
14 26.149.130 26.741.429
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
19.460.324 19.814.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
595.825 714.990
Mobilya ve Demirbaşlar
291.465 377.243
Özel Maliyetler
146.215 179.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 645 5.035
Diğer Haklar
645 5.035
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.543.354 94.140.043
TOPLAM VARLIKLAR
106.028.753 106.327.194
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
318.372 417.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 265.436 397.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 52.936 20.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 53.042 20.969
Diğer Borçlar
1.416.123 1.077.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.416.123 951.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
171.482 21.298
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 171.482 21.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 199.973 307.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.641 177.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 45.014 26.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 119.627 150.642
ARA TOPLAM
2.323.633 2.023.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.323.633 2.023.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.308.816 1.664.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.308.816 1.664.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
182.093 117.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 182.093 117.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.309.645 7.440.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.800.554 9.222.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.124.187 11.246.249
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.904.566 95.080.945
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -126.688 -113.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.688 -113.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.688 -113.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.862.684 26.329.562
Net Dönem Karı veya Zararı
-162.910 2.533.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.904.566 95.080.945
TOPLAM KAYNAKLAR
106.028.753 106.327.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.422.344 1.425.388 694.496 192.229
Satışların Maliyeti
22 -987.405 -1.352.933 -523.770 -466.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
434.939 72.455 170.726 -274.735
BRÜT KAR (ZARAR)
434.939 72.455 170.726 -274.735
Genel Yönetim Giderleri
23 -491.867 -376.418 -165.793 -103.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 376.908 394.089 248.243 171.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -396.126 -125.463 -236.217 -2.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.146 -35.337 16.959 -209.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.143 -35.337 16.959 -209.113
Finansman Gelirleri
26 5.438 0 5.438 0
Finansman Giderleri
26 -20.065 -3.704 -9.392 -434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-90.770 -39.041 13.005 -209.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.140 -25.321 -76.707 32.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -199.973 -106.388 -131.138 9.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 127.833 81.067 54.431 22.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.910 -64.362 -63.702 -177.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.910 -64.362 -63.702 -177.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-162.910 -64.362 -63.702 -177.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 19 -0,00360000 -0,00140000 -0,00100000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.469 21.162 -41.750 19.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -16.836 27.131 -52.187 25.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.367 -5.969 10.437 -5.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 3.367 -5.969 10.437 -5.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.469 21.162 -41.750 19.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-176.379 -43.200 -105.452 -157.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-176.379 -43.200 -105.452 -157.813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958420
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