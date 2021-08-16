***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Hatalara İlişkin Düzeltmeler-3.930 -3.930 -3.930Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.162 -64.362 -43.200 -43.200Dönem Karı (Zararı)-64.362 -64.362 -64.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.162 21.162 21.162Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -82.240 620.273 26.329.562 -64.362 92.514.440 92.514.440Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Transferler2.533.122 -2.533.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.469 -162.910 -176.379 -176.379Dönem Karı (Zararı)-162.910 -162.910 -162.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.469 -13.469 -13.469Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -126.688 620.273 28.862.684 -162.910 94.904.566 94.904.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.469 33.962Dönem Karı (Zararı)-162.910 -64.362Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-162.910 -64.362Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler420.712 -595.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 606.199 625.073Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.655 27.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 65.670 38.934Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -11.268Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-31.015 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-292.282 -217.598Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -318.422 -195.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 19.355 2.918Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 -28.974 -14.222Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 35.759 -11.014Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 72.140 -25.321Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.004.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-689.338 501.785Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 -253.113 -334.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.234 -8.764İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-301.347 -325.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-9 -136.101 570.059İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.854 546.521İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.247 23.538Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -37.601Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -6.524 52.153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-135.264 -200.118İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -168.199 -234.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 32.935 33.920Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 32.073 -45.851Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler150.184 -64.163Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 150.184 -64.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -325.078 589.472İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-125.849 66.339İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-199.229 523.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.515 -27.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -15.515 -27.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-431.536 -157.678Ödenen Faiz6-8 -19.355 -2.918Alınan Faiz6-8 318.422 195.280Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 -722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.510 -80.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.510 -80.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.510 -80.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.979 -46.847NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.979 -46.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 184.851 48.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 42.872 1.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 42.872 184.851Ticari Alacaklar2.071.889 1.789.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.546.274 1.565.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 525.615 224.268Diğer Alacaklar10.333.951 10.197.850İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.328.361 10.193.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.590 4.343Peşin Ödenmiş Giderler14.970 8.446İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 14.970 8.446Diğer Dönen Varlıklar11 21.717 6.202ARA TOPLAM12.485.399 12.187.151TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.485.399 12.187.151DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 67.365.000 67.365.000Maddi Duran Varlıklar14 26.149.130 26.741.429Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar19.460.324 19.814.200Tesis, Makine ve Cihazlar595.825 714.990Mobilya ve Demirbaşlar291.465 377.243Özel Maliyetler146.215 179.695Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 645 5.035Diğer Haklar645 5.035TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.543.354 94.140.043TOPLAM VARLIKLAR106.028.753 106.327.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar318.372 417.877İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 265.436 397.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 52.936 20.001Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 53.042 20.969Diğer Borçlar1.416.123 1.077.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 125.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.416.123 951.862Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler171.482 21.298Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 171.482 21.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 199.973 307.952Kısa Vadeli Karşılıklar164.641 177.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 45.014 26.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 119.627 150.642ARA TOPLAM2.323.633 2.023.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.323.633 2.023.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.308.816 1.664.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.308.816 1.664.354Uzun Vadeli Karşılıklar182.093 117.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 182.093 117.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.309.645 7.440.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.800.554 9.222.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.124.187 11.246.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.904.566 95.080.945Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -126.688 -113.219Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.688 -113.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.688 -113.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.862.684 26.329.562Net Dönem Karı veya Zararı-162.910 2.533.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.904.566 95.080.945TOPLAM KAYNAKLAR106.028.753 106.327.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.422.344 1.425.388 694.496 192.229Satışların Maliyeti22 -987.405 -1.352.933 -523.770 -466.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)434.939 72.455 170.726 -274.735BRÜT KAR (ZARAR)434.939 72.455 170.726 -274.735Genel Yönetim Giderleri23 -491.867 -376.418 -165.793 -103.278Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 376.908 394.089 248.243 171.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -396.126 -125.463 -236.217 -2.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-76.146 -35.337 16.959 -209.113Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-76.143 -35.337 16.959 -209.113Finansman Gelirleri26 5.438 0 5.438 0Finansman Giderleri26 -20.065 -3.704 -9.392 -434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-90.770 -39.041 13.005 -209.547Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-72.140 -25.321 -76.707 32.113Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -199.973 -106.388 -131.138 9.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 127.833 81.067 54.431 22.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-162.910 -64.362 -63.702 -177.434DÖNEM KARI (ZARARI)-162.910 -64.362 -63.702 -177.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-162.910 -64.362 -63.702 -177.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 19 -0,00360000 -0,00140000 -0,00100000 -0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.469 21.162 -41.750 19.621Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -16.836 27.131 -52.187 25.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.367 -5.969 10.437 -5.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 3.367 -5.969 10.437 -5.534Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.469 21.162 -41.750 19.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-176.379 -43.200 -105.452 -157.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-176.379 -43.200 -105.452 -157.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958420BIST