***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:47
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 -99.208 -70.927 -70.927
Dönem Karı (Zararı)
-99.208 -99.208 -99.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.281 28.281 28.281
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -84.938 620.273 28.862.684 -99.208 95.010.018 95.010.018
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298
Transferler
32.103.380 -32.103.380 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.484 136.751 132.267 132.267
Dönem Karı (Zararı)
136.751 136.751 136.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.484 -4.484 -4.484
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -163.730 620.273 60.966.064 136.751 127.270.565 127.270.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-710.642 -177.628
Dönem Karı (Zararı)
136.751 -99.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
136.751 -99.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
480.185 282.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 297.207 304.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.671 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.671 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.501 67.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.909 68.427
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -1.121
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
133.592 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-51.358 -84.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -77.567 -89.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.641 6.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 69.189 42.258
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -44.621 -44.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 95.506 -4.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.403.504 -135.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -348.403 -214.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.612 157.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.791 -371.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-9 5.885 31.852
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 32.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.885 -858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -142.405 -14.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.392 -102.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 48.745 -93.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -55.137 -9.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -105.777 16.074
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-138 199.965
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 -138 199.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -779.864 -67.475
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-779.864 58.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 23.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.410 -8.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -26.410 -8.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-786.568 48.104
Ödenen Faiz
6-8 -1.641 -6.985
Alınan Faiz
6-8 77.567 89.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 -307.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.920 -2.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.420 -2.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -72.420 -2.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.562 -179.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.562 -179.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.053.584 184.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.259.022 5.123
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.259.022 10.053.584
Ticari Alacaklar
2.713.674 2.427.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.982.977 1.942.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 730.697 485.235
Diğer Alacaklar
2.482 8.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.482 8.367
Peşin Ödenmiş Giderler
153.467 11.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 153.467 11.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 17.759 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.082 14.431
ARA TOPLAM
12.169.486 12.515.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.169.486 12.515.233
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.579 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 102.961.500 102.950.000
Maddi Duran Varlıklar
14 25.341.144 25.565.931
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
18.942.615 19.119.897
Tesis, Makine ve Cihazlar
417.077 476.660
Mobilya ve Demirbaşlar
221.030 196.078
Özel Maliyetler
105.121 117.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.331.223 128.544.510
TOPLAM VARLIKLAR
140.500.709 141.059.743
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
45.663 96.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 7.268 3.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.395 93.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 186.894 292.671
Diğer Borçlar
994.843 1.065.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 994.843 1.065.976
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
23.835 23.973
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 23.835 23.973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 96.227 380.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
280.622 148.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 29.805 30.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 250.817 117.225
ARA TOPLAM
1.628.084 2.007.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.628.084 2.007.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
759.502 1.088.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 759.502 1.088.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.997 88.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 106.997 88.405
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.735.561 10.737.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.602.060 11.913.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.230.144 13.921.445
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.270.565 127.138.298
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -163.730 -159.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.730 -159.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.730 -159.246
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.966.064 28.862.684
Net Dönem Karı veya Zararı
136.751 32.103.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.270.565 127.138.298
TOPLAM KAYNAKLAR
140.500.709 141.059.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.304.666 727.848
Satışların Maliyeti
22 -1.118.260 -365.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.406 362.311
BRÜT KAR (ZARAR)
186.406 362.311
Genel Yönetim Giderleri
23 -235.273 -424.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 142.637 128.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -186.917 -159.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.147 -93.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 17.172 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -17.309 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.284 -93.102
Finansman Gelirleri
26 351.168 0
Finansman Giderleri
26 -25.627 -10.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
232.257 -103.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.506 4.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -96.227 -68.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 721 73.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.751 -99.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.751 -99.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.751 -99.208
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,00300000 -0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.484 28.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.605 35.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.121 -7.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 1.121 -7.070
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.484 28.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.267 -70.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.267 -70.927
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028699
BIST