***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Transferler2.533.122 -2.533.122 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.281 -99.208 -70.927 -70.927Dönem Karı (Zararı)-99.208 -99.208 -99.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.281 28.281 28.281Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -84.938 620.273 28.862.684 -99.208 95.010.018 95.010.018Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298Transferler32.103.380 -32.103.380 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.484 136.751 132.267 132.267Dönem Karı (Zararı)136.751 136.751 136.751Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.484 -4.484 -4.484Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -163.730 620.273 60.966.064 136.751 127.270.565 127.270.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-710.642 -177.628Dönem Karı (Zararı)136.751 -99.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)136.751 -99.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler480.185 282.731Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 297.207 304.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.671 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.671 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler145.501 67.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 11.909 68.427Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -1.121Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler133.592 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-51.358 -84.799Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -77.567 -89.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.641 6.985Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 69.189 42.258Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -44.621 -44.837Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 95.506 -4.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.403.504 -135.419Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 -348.403 -214.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-109.612 157.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-238.791 -371.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-9 5.885 31.852İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 32.710İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.885 -858Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -142.405 -14.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.392 -102.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 48.745 -93.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -55.137 -9.444Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -105.777 16.074Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-138 199.965Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 -138 199.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -779.864 -67.475İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -125.849İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-779.864 58.374Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 23.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.410 -8.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -26.410 -8.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-786.568 48.104Ödenen Faiz6-8 -1.641 -6.985Alınan Faiz6-8 77.567 89.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 -307.952YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.920 -2.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.420 -2.100Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -72.420 -2.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.500 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-794.562 -179.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-794.562 -179.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.053.584 184.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.259.022 5.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.259.022 10.053.584Ticari Alacaklar2.713.674 2.427.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.982.977 1.942.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 730.697 485.235Diğer Alacaklar2.482 8.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.482 8.367Peşin Ödenmiş Giderler153.467 11.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 153.467 11.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 17.759 0Diğer Dönen Varlıklar11 23.082 14.431ARA TOPLAM12.169.486 12.515.233TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.169.486 12.515.233DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 102.961.500 102.950.000Maddi Duran Varlıklar14 25.341.144 25.565.931Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar18.942.615 19.119.897Tesis, Makine ve Cihazlar417.077 476.660Mobilya ve Demirbaşlar221.030 196.078Özel Maliyetler105.121 117.995TOPLAM DURAN VARLIKLAR128.331.223 128.544.510TOPLAM VARLIKLAR140.500.709 141.059.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar45.663 96.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 7.268 3.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 38.395 93.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 186.894 292.671Diğer Borçlar994.843 1.065.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 994.843 1.065.976Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler23.835 23.973Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 23.835 23.973Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 96.227 380.101Kısa Vadeli Karşılıklar280.622 148.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 29.805 30.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 250.817 117.225ARA TOPLAM1.628.084 2.007.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.628.084 2.007.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar759.502 1.088.132İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 759.502 1.088.132Uzun Vadeli Karşılıklar106.997 88.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 106.997 88.405Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 10.735.561 10.737.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.602.060 11.913.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.230.144 13.921.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.270.565 127.138.298Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -163.730 -159.246Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.730 -159.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.730 -159.246Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Diğer Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.966.064 28.862.684Net Dönem Karı veya Zararı136.751 32.103.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.270.565 127.138.298TOPLAM KAYNAKLAR140.500.709 141.059.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.304.666 727.848Satışların Maliyeti22 -1.118.260 -365.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.406 362.311BRÜT KAR (ZARAR)186.406 362.311Genel Yönetim Giderleri23 -235.273 -424.172Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 142.637 128.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -186.917 -159.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-93.147 -93.105Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 17.172 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -17.309 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-93.284 -93.102Finansman Gelirleri26 351.168 0Finansman Giderleri26 -25.627 -10.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)232.257 -103.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-95.506 4.567Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -96.227 -68.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 721 73.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)136.751 -99.208DÖNEM KARI (ZARARI)136.751 -99.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları136.751 -99.208Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,00300000 -0,00220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.484 28.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -5.605 35.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.121 -7.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 1.121 -7.070Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.484 28.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.267 -70.927Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları132.267 -70.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028699BIST