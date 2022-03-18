***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2022 17:35
ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ticaret bakanlığı onaylı tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011404
BIST
17:222.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,57
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:2214,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0824
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:2216,3150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:22917,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 917,85
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PENTA
|381,10
|43.063.743
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.867.352
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.749.741
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.813.435
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,27
|58.555.713
|% 9,36
|
|ORCAY
|18,72
|176.289.650
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.634.981
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.390.182
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,70
|4.352.590
|% -6,56
|
|MAALT
|237,20
|15.852.242
|% -4,16
|
|THYAO
|27,76
|2.482.039.241
|% -0,36
|
|EREGL
|36,04
|1.713.851.026
|% 0,78
|
|KRDMD
|14,78
|1.516.070.556
|% -1,40
|
|PETKM
|8,64
|1.073.257.273
|% 2,13
|
|FROTO
|296,10
|837.353.603
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,53
|569.582.848
|% 2,02
|
|KARSN
|4,35
|630.179.870
|% 4,32
|
|PETKM
|8,64
|1.073.257.273
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,87
|461.001.971
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,46
|372.741.749
|% 1,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7707
|14,7842
|% 0,56
|
|Euro
|16,2918
|16,3150
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,3905
|19,4878
|% 0,72
|
|Frank
|15,7457
|15,8406
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9293
|3,9491
|% 0,70
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,14
|
|Altın Gr.
|918
|918
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,11
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 21, 413.00 milyon TL de
-
17:37SANEL
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 610 adet işlem
-
17:36HURGZ
Yüzde 8.81 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 198, 681 adet işlem
-
17:35MARTI
Yüzde 8.42 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 083, 729 adet işlem
-
17:34ANGEN
Yüzde 5.25 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 797, 626 adet işlem