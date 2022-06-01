***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 16:00
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından MKK ‘nın sermayede %5 veya daha fazla paya sahip ve oy hakkına sahip kişiler sayfasında açıklandığı gibi şirketimiz paylarında 13.500.000 adet pay ile oy hakkı oranı %30 olup oy hâkimiyeti bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033925
BIST
16:192.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 35,30
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:1916,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0486
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
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16,4574
En Düşük
16,3733
16:1917,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0627
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:19975,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,20
|Açılış
|: 975,59
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PENTA
|496,60
|79.046.586
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.115.086
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.824.984
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|35.748.600
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,69
|27.739.543
|% 9,74
|
|PSGYO
|12,96
|250.546.143
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,83
|30.016.007
|% -9,00
|
|METRO
|1,12
|72.081.480
|% -5,88
|
|MEPET
|3,31
|21.323.231
|% -5,70
|
|AVTUR
|2,18
|2.234.145
|% -5,63
|
|THYAO
|49,64
|3.179.424.644
|% -0,52
|
|SASA
|38,24
|1.665.830.778
|% 4,82
|
|KRDMD
|14,99
|1.350.359.784
|% 1,97
|
|SISE
|21,20
|1.311.282.111
|% 1,05
|
|SAHOL
|21,00
|1.170.724.856
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,85
|923.296.920
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,74
|1.117.106.966
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,07
|845.475.337
|% 1,50
|
|KARSN
|7,29
|1.168.660.704
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,29
|191.291.889
|% 0,78
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4349
|16,4440
|% 0,30
|
|Euro
|17,6605
|17,6844
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6050
|20,7083
|% -0,05
|
|Frank
|17,0460
|17,1487
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3686
|4,3906
|% 0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,94
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.506
|6.605
|30,00
|
|Tam
|6.476
|6.637
|34,44
|
|Yarım
|3.130
|3.211
|16,66
|
|Çeyrek
|1.570
|1.605
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,21
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,87
|
Seans Raporu
16:19
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16:34CEMAS
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16:31XU100
Endeks 2, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 31, 090.00 milyon TL de
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16:31MRGYO
Yüzde 9.74 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 813, 931 adet işlem
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16:30AKSGY
Yüzde 7.96 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 981, 047 adet işlem