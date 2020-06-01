***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı daha önce Şirket yönetim kurulu kararı ile her ne kadar 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 15:00'da icra edilmek üzere kararlaştırılmış ve KAP üzerindeki ilanlar da bu yönde yapılmışsa da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2020 gün ve 10075 sayılı nüshasında toplantı tarihi sehven 02 Haziran 2020 olarak yayınlanmış olduğundan, TTK ve SPK'nın genel kurula ilişkin hükümleri uyarınca genel kurulun önceki tüm ilanlar iptal edilerek yeniden davet edilmesi zorunluluğu doğmuştur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848232BIST