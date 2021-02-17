Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.02.2021 19:40



***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910614


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.541
Değişim :  -0,14% |  -2,23
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.543  
En Yüksek
1.553 En Düşük
1.530
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 59,95 18.286.717 % 10,00  
MERIT 234,30 879.797 % 10,00  
ARZUM 25,98 157.149.914 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.999.758 % 9,99  
ISKPL 42,52 457.446.159 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 6,9584 6,9680 % -0,36  
Euro 8,3789 8,3887 % -0,99  
Sterlin 9,6217 9,6699 % -0,75  
Frank 7,7161 7,7626 % -1,12  
Riyal 1,8510 1,8602 % -0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 -23,82  
Altın Gr. 397 397 -6,42  
Cumhuriyet 2.667 2.707 -24,00  
Tam 2.653 2.722 -21,32  
Yarım 1.282 1.317 -10,31  
Çeyrek 643 658 -5,16  
Gümüş.Ons 27,22 27,26 0,02  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,01  
B. Petrol 64,19 64,19 0,84  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru