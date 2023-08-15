***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeykoz Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2. Kurumlar Geçici Vergi DönemiMali Tablonun Verilme Tarihi15/08/2023AçıklamalarŞirketimizin ,01.01.2023 –30.06 .2023 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, 2023 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Beykoz Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185721BIST