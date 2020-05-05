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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmamasına ilişkin yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRYO00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AVTUR, TREMRYO00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRYO00025 0 0
B Grubu, AVTUR, TREMRYO00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Faaliyetleri sonucu oluşan 7.475.377 TL (Yedi Milyon Dört Yüz Yetmiş Beş Bin Üç yüz yetmiş Yedi Türk Lirası) dönem net karından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince ayrılması gereken 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra Kalan Dönem Net Karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, teklifin 04.06.2020 Tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların oylarına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AVTUR 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 120.274
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.390.548 10.905.855
4. Vergiler ( - ) 915.171 1.005.816
5. Net Dönem Kârı 7.475.377 9.900.039
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.673.485
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 495.001,95 495.001,95
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.980.375,05 7.731.552
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.980.375,05 7.731.552
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 6.980.375,05 7.731.552,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842817


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UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7883 8,8324 % 0,58  
Frank 7,2552 7,2989 % -0,15  
Riyal 1,8817 1,8912 % 0,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 2,05  
Altın Gr. 387 388 2,26  
Cumhuriyet 2.481 2.538 12,70  
Tam 2.557 2.600 13,00  
Yarım 1.240 1.271 6,40  
Çeyrek 622 636 3,20  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 0,18  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
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