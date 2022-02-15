***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için yapılan esas sözleşme tadili bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşün alınmasının akabinde, gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001943BIST