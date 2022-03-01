***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin Spk tarafından onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için 17.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz Kurulun 22.02.2022 tarih 17655 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yapılacak ilk Genel Kurul'da konuya ilişkin hususun yatırımcıların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005864BIST