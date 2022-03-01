***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 18:00
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin Spk tarafından onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için 17.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz Kurulun 22.02.2022 tarih 17655 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yapılacak ilk Genel Kurul'da konuya ilişkin hususun yatırımcıların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005864
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
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|: 1.969
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|Önceki Kapanış
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1.994
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|Önceki Kapanış
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869,05
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
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|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
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|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
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|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
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|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9190
|13,9480
|% 0,75
|
|Euro
|15,4662
|15,5512
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,4577
|18,5502
|% -0,40
|
|Frank
|15,0635
|15,1543
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6968
|3,7154
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|24,76
|
|Altın Gr.
|865
|865
|14,42
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,37
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|B. Petrol
|105
|105
|7,44
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Seans Raporu
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17:57ASELS
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